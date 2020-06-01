Серийный убийца Устименко добивается перевода в российскую тюрьму

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Осужденный на пожизненный срок серийный убийца Юрий Устименко через суд добивается перевода в Россию для отбытия наказания в российской тюрьме.

Юрий Устименко продолжает судиться с эстонскими госучреждениями. Автор: Postimees/Scanpix

39-летний гражданин России Устименко обратился в Тартуский административный суд с жалобой, в которой просит аннулировать принятое 16 сентября прошлого года решение министра юстиции и обязать министерство выдать ему документы для экстрадиции из Эстонии.

Суд предоставил срок до 28 января на подачу дополнительных документов по делу, возражения по жалобе Устименко принимаются до 11 февраля. Суд примет решение по жалобе Устименко к 11 марту.

Цель Устименко — добиться отбытия наказания в России, поскольку там у него появится шанс на досрочное освобождение значительно раньше, чем в Эстонии.

В Эстонии он может добиваться досрочного освобождения только с 2032 года, а в России смог бы это сделать уже в следующем году.

В последний раз Устименко предстал перед судом в 2019 году, когда суд приговорил его за совершенные в тюрьме преступления к девяти годам тюрьмы, наказание сочли покрытым его пожизненным сроком.

В результате преступлений, которые Устименко и его друг Дмитрий Медведев (21) совершили в Эстонии и Латвии с февраля по май 2002 года, погибли семь человек и пострадали шесть человек.

Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, а в Латвии одного, одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийской полицией.

Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях участвовал также Валентин Олейников (22) из Ида-Вирумаа, которого Устименко и Медведев позже убили.

В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но там его задержали и 12 ноября того же года выдали Эстонии.

Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу.

Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.

BNS