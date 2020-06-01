Сотрудники Посольства США передали подарки силламяэским детям в день православного Рождества

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В четверг, 7 января, Посольство США передало подарки для двадцати детей из Силламяэского открытого детского центра «Домашний уют». Это 12-я подобная акция посольства, однако сотрудничество с центром длится с 2007 года.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usembassytallinn/albums/72157717832184193.

Идея сбора подарков основана на американской благотворительной кампании «Игрушки для малышей», проводимой сотрудниками посольств США и отрядами морских пехотинцев, служащими при представительствах. Подарки детям сотрудники посольства и их семьи покупают на свои средства. «Жители таких городов как Силламяэ являются для нашей дипломатической миссии замечательными партнерами и примером радушной принимающей стороны. Наше с ними сотрудничество укрепляет связи между США и Эстонией. Сотрудники Посольства США в Таллинне гордятся тем, что они продолжают эту рождественскую традицию», — сказал пресс-атташе посольства Марк Нейлор. В этом году, руководствуясь ограничениями, связанными с пандемией коронавируса COVID-19, посольство и детский центр не проводили праздничную церемонию передачи подарков. Тем не менее, все двадцать подарков руководитель центра Вадим Орлов вручит ребятам индивидуально, согласно установленным ограничениям. «В это трудное время настоящие друзья остаются с нами. Детям важно знать, что о них не забывают. Благодарим сотрудников Посольства США в Таллинне за предоставленные подарки. Когда мы вместе, мы сможем превозмочь все трудности», — отметил Вадим Орлов. По словам руководителя центра, в благодарность дети вручную создали рождественские украшения в виде ангелов для каждого дарителя из посольства. Сбор подарков в посольстве основан на кампании «Игрушки для малышей», которая берет начало в 1947 году, в Лос-Анджелесе, по инициативе резервиста Корпуса морской пехоты США майора Билла Хендрикса и других морпехов-резервистов. Успешная инициатива «Игрушки для малышей» была превращена в национальную кампанию в 1948 году. С тех пор в рамках программы организуются благотворительные мероприятия, главной целью которой остается принести надежду, радость и тепло нуждающимся детям в Рождественское время. Корпус морской пехоты США продолжает замечательную традицию участия в кампании, которая порадовала уже миллионы детей.

Посольство США