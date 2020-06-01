Англия отказалась экстрадировать Ассанжа

Дата публикации: Сегодня, 14:18 Просмотрено: 130

Центральный уголовный суд в Лондоне отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Основанием для такого решения судья Ванесса Барайтсер назвала риск для его жизни. Установлено, сказала Барайтсер, что Ассанж склонен к суициду. У него диагностированы клиническая депрессия и аутизм.

Судья считает, что Ассанж достаточно умен, чтобы покончить с собой, несмотря на любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства.

Одиночное же заключение в США усугубит его состояние, сказано в решении суда.

В США Ассанж грозит до 175 лет тюремного заключения по почти двум десяткам обвинений в нарушении гостайны, пишет ТАСС.

vesti.ru