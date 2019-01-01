Нефть подорожала до 43 долларов за баррель после решения ОПЕК+ продолжить сокращение добычи

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Дата публикации: Сегодня, 12:26 Просмотрено: 57

Мировые цены на нефть утром 8 июня выросли примерно на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,77% — до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,44% — до 40,11 доллара за баррель.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно, сообщило агентство "Прайм".

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

После этого решения крупнейший в мире экспортер — Саудовская Аравия — резко подняла цены по поставкам нефти на июль. Согласно данным агентства Bloomberg, саудовская госкомпания Saudi Aramco повысила цены для всех регионов.

Источник: rus.err.ee