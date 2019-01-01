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Вчера, 28 мая, в Ивангороде на площади, ограниченной Кингисеппским шоссе и улицами Госпитальной и Загородской, начали работать археологи Института истории материальной культуры РАН.

Глава паломнической службы "Русский Паломник" Владимир Дервенев сегодня, 29 мая, сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что в результате первых часов работы археологов были найдены захоронения первой половины XVIII века, а также фундамент Никольского храма.

Кроме того, на место приехал глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Он обсудил перспективы развития Ивангорода в качестве исторического, паломнического и туристического центра 47 региона.