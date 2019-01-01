В Эстонии за сутки добавились 7 позитивных результатов тестирования на короновирус

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За последние сутки в Эстонии добавились 7 позитивных результатов тестирования на короновирус, новых летальных исходов не было.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 881 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 7 из них, то есть 0,8 процента, сообщил в пятницу утром департамент здоровья. По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились 5 позитивных результата тестирования на коронавирус в Таллинне и по одному в Харьюмаа и в Пярнуском уезде.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 37 пациентам, из них двое находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 314 человек, завершены 325 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели 1508 человек, у 974, то есть у 64,6 процента из них история болезни закрыта, у 534 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделано более 74 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1 807, то есть 2,4 процента.



