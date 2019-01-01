Правительство разрешило! C 1 июня эстонские бары могут продавать алкоголь и после 22.00

Дата публикации: Сегодня, 20:18 Просмотрено: 379

Мы ослабили еще некоторые антивирусные ограничения, сообщает на своей странице в Facebook премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Как и прежде, мы исходили из оценки ученого совета текущей ситуации и влияния возможных ослаблений.





Фото: pixabay.com

Сегодняшние решения означают, пишет Ратас, что если распространенность коронавируса не увеличится, то 1 июня разрешаются:

общественные мероприятия (включая кинопоказы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции и т. д.) как в помещении, так и на открытом воздухе при условии, что организатор мероприятия обеспечивает выполнение следующих требований:

правило 2+2;

в помещении находится до 50 человек и использовно до 50% вместимости;

на открытом воздухе участвует до 100 человек;

посещение музеев и выставок как в помещении, так и на улице при условии, что владелец обеспечивает соблюдение правила 2+2;

деятельность казино и залов игровых автоматов при условии, что оператор обеспечивает до 50% заполненности помещений с участием не более 50 человек и дезинфицирующие средства как для сотрудников, так и для клиентов;



деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы и продаже алкоголя при условии, что владелец обеспечивает соблюдение правила 2+2 и наличие дезинфицирующих средств;

спортивные соревнования при участии зрителей как в помещении, так и на открытом воздухе при условии, что организатор соревнования обеспечивает выполнение следующих требований: