СМИ: Кадыров, вероятно, подхватил коронавирус

В стране и мире / В миреСМИ: Кадыров, вероятно, подхватил коронавирус
Дата публикации: Сегодня, 18:35 Просмотрено: 50
У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Baza.
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По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.
О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.