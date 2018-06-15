СМИ: Кадыров, вероятно, подхватил коронавирус

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Дата публикации: Сегодня, 18:35 Просмотрено: 50

У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Baza.

Фото: wiki

По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.

О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.