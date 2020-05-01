В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank

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В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 21 мая (c 00.00 до 04.30), то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка. Банк принес извинения в связи с возможными неудобствами и попросил запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали банковским операциям клиентов.



