Министерство образования: школы должны быть готовы продолжить обучать дистанционно осенью

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В Министерстве образования и науки советуют сохранять готовность к продолжению дистанционного обучения и предстоящей осенью, сообщает rus.err.ee.

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После завершения учебного года министерство начнет детально обдумывать план действий, на случай, если осенью страну настигнет вторая волна коронавируса, сообщили радионовости ERR.

"Если так называемый черный сценарий реализуется осенью, то хорошо бы, что бы у учебных учреждений была готовность продолжить дистанционное обучение, но уже с лучшим качеством, более продуманное и адаптированное к своей школе", - говорит вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Одной из альтернатив онлайн-обучению в Министерстве образования видят преобразование и реорганизацию школьного пространства. Тем не менее, все решения будут зависеть только от советов и указаний Департамента здоровья.

Учебный год официально заканчивается 10 июня, а уже с 15 мая к контактным занятиям вернулись некоторые школьники, нуждающиеся в дополнительной помощи.