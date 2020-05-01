В Эстонии  добавились 8 позитивных результатов тестирования на короновирус, один из них – в Ида-Вирумаа

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За последние сутки в Эстонии добавились 8 позитивных результатов тестирования на короновирус.

Иллюстративное фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 258 первичных теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,6 процента, сообщил во вторник департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились 5 позитивных результата тестирования на коронавирус в Харьюмаа (4 из них в Таллинне), один в Ида-Вирумаа, один в Пярнуском уезде и один в Ляэнемаа.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 44 пациентам, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 298 человек, завершены 309 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1 458 человека, у 938 из них история болезни закрыта, у 520 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделана 71 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1791, то есть 2,5 процента.

Во всем мире коронавирусом заражены более 4,4 млн человек, из-за вируса скончались более 300 000 человек.



