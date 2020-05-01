Что делать, если коллега кашляет и чихает? Имеет ли он вообще право оставаться на рабочем месте? Отвечает Департамент здоровья

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Когда сегодня рядом кто-то кашляет или чихает, это небезосновательно вызывает опасения собственного заражения коронавирусом у тех, кто оказался рядом с таким человеком. В связи с этим наши читатели интересуются тем, что говорят нынешние законодательные акты, связанные с пандемией коронавируса, о нахождении в трудовом коллективе сотрудника с признаками простудного заболевания.

ФОТО: Работник с симптомами респираторного заболевания должен на 14 дней остаться дома. Pixabay.com

Департамент здоровья Эстонии разработал рекомендации, вытекающие из распоряжений правительства Эстонии в связи с распространением коронавируса на территории государства. Они оформлены в виде наиболее часто повторяющихся вопросов и ответов на них. Среди означенных вопросов есть и такой: «Что делать, если у работника предприятия есть симптомы респираторного заболевания (например, кашель и повышенная температура)?”

Ответ Департамента здоровья:

- Работник с симптомами респираторного заболевания должен на 14 дней остаться дома. Другие работники могут продолжить работу. В то же время они должны наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов остаться дома. При необходимости нужно позвонить семейному врачу, а в случае тяжелых симптомов вызвать скорую помощь.

Кроме того, рекомендации Terviseamet призывают людей внимательнее относиться к состоянию собственного здоровья, в случае появления легких респираторных симптомов оставаться дома до выздоровления, чтобы не подвергать риску заражения других людей, будь то коллеги по работе или покупатели в магазинах.

В рекомендациях отмечается также, что «для окончания домашней изоляции и возвращения к общественной жизни человек должен быть здоровым. При этом окончательное решение о выздоровлении принимает семейный врач, поэтому сначала следует проконсультироваться с ним. Изоляция обычно прекращается через 14 дней после появления первых симптомов. При этом пациент должен быть как минимум 2 дня с нормальной температурой тела и 1 день без респираторных симптомов (прежде всего кашля и болей в горле)».

Такие же рекомендации - оставаться дома в течение 14 дней — касаются супругов, если кто-то из них накануне кашлял, но температура не повышалась.

Подготовила Наталья Соболева



