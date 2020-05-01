Очередные послабления! Читайте, каким образом будут дальше смягчаться ограничения, установленные правительством в связи с распространением Covid-19

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Дата публикации: Сегодня, 10:45 Просмотрено: 282

Члены правительства договорились на прошедшем в четверг кабинетном заседании о том, как постепенно отказаться от введенных во время чрезвычайного положения ограничений, передала пресс-служба правительства.

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Всем послаблениям будут сопутствовать дополнительные условия. В зависимости от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в план, получивший сегодня принципиальное одобрение, могут вноситься изменения.

«Благодаря разумному поведению жителей Эстонии мы смогли избежать черного сценария распространения COVID-19 в нашей стране и взять эпидемию под контроль. В результате наших общих усилий мы можем отказаться от большей части ограничений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, нам необходимо делать все для того, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить новую вспышку заболевания», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Программа смягчения ограничений

Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.

Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной;

во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 1 июня тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более, чем 10 человек в одной группе;

во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.

Публичные собрания

Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;

на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;

на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;

на свежем воздухе не более 1000 человек.

Публичные мероприятия

Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы, представления, концерты и конференции с соблюдением следующих условий:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;

на свежем воздухе не более 1000 человек.

Учреждения социальной опеки и места лишения свободы

Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при условии, что администрация учреждения обеспечит:

в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;

соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;

организацию посещений, по возможности, на свежем воздухе или в специальных помещениях;

предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;

соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.

Разрешить с 1 июня посещения в учреждениях социальной опеки, приютах и больницах, при условии, что администрация обеспечит:

в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;

соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;

организацию посещений по возможности на свежем воздухе или в специальных помещениях;

предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;

соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.

Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Развлечения и досуг

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что организатор услуги обеспечит:

распределение численности тренирующихся при помощи системы бронирования и тому подобных решений;

максимальную заполняемость помещения на 50%, но не более 50 человек.

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные, кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо, предоставляющее услугу, обеспечит:

заполняемость помещений не более 50% от максимальной;

выполнение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Образование и образование по интересам

Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех учебных заведениях, которые по необходимости перешли на дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .

Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10 человек. Следует соблюдать правило 2+2.

Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что организатор обеспечит:

cоблюдение требования 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной;

под открытым небом – не более 100 человек.

Детские лагеря и дружины

Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при условии, что организатор обеспечит:

общее число участников не превышает 300 человек;

в одной группе не более 20 человек;

соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Ограничения, которые продолжают действовать: