С июля в Эстонии можно проводить массовые мероприятия с числом участников до 1000 человек

Дата публикации: Сегодня, 14:51 Просмотрено: 364

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, правительство решило, что в июле и августе можно будет проводить массовые мероприятия с числом участников не более 1000 человек.

Фото: архив prospekt.ee

«Массовыми мероприятиями для нас являются фестивали, народные спортивные мероприятия и ярмарки в той форме, в какой они проводились до сих пор. Их организаторам безусловно придется перепрофилироваться», - сказал Лукас на инфочасе Рийгикогу в среду.

«Культура летом обязательно откроется», - сказал Лукас и добавил, что в период с июля по август массовыми мероприятиями будут считаться мероприятия с числом участников до 1000 человек под открытым небом или до 500 человек в помещении.

«Мы рассчитываем на то, что в сентябре все пойдет по-старому», - сказал министр.