Не летом, так осенью. Ратас убежден, что вторая волна коронавируса в Эстония неминуема

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Премьер-министр Юри Ратас убежден, что будет вторая волна коронавируса и Эстония должна быть к этому готова.

Pixabay.com

На состоявшем в среду инфочасе Рийгикогу Ратас сообщил, что обсуждал готовность ко второй волне вируса на видеоконференции с Генеральным директором ВОЗ.

«Я согласен с тем, что вторая волна будет, но будет она в конце лета или осенью — прогнозировать сложно», - сказал Ратас, указав, что сложно прогнозировать и масштабы второй волны.

По словам Ратаса, Эстония будет лучше, чем в марте, подготовлена к новой вспышке вируса как с точки зрения средств индивидуальной защиты, так и с точки зрения готовности больниц и проведения исследований, а основное внимание должно быть уделено безопасности лекарств и продуктов питания. В случае новой волны стоило бы серьезно подумать, имеет ли смысл прекращать лечение в больших масштабах, как это было при первой вспышке вируса. «Нет смысла полностью закрывать запланированное лечение», - отметил Ратас.

На вопрос, планируют ли школы снова полностью закрыться в случае новой вспышки вируса, Ратас ответил, что в настоящее время это трудно прогнозировать.

Министр образования и науки Майлис Репс добавила, что Эстония многому научилась в этом кризисе. «Конечно, мы не планируем с самого начала нового учебного год сразу переходить на дистанционное обучение, - отметила Репс. - Нашей культуре присуще беспокойство, однако мы справились очень- очень хорошо. Сотрудничество между учениками, учителями и родителями в этой сложной ситуации прошло очень хорошо. В обучении было много изобретательности».