Резервы государства не бесконечны.  Министр соцдел: сможем  продлить выплату антикризисных пособий и дотаций  максимум до июля

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Резервы государства не бесконечны, и выплата антикризисных пособий и дотаций сможет продолжаться считанные месяцы, сообщает rus.err.ee.

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По словам министра социальных дел Танеля Кийка, вопрос заключается в том, продлевать ли меры поддержки на нынешних условиях или расширить их дополнительно для предприятий, которые больше всего пострадали.

«Например, сказав, что падение оборота [как условие получения поддержки] должно быть не 30, а 50%. Можно также изменить компенсируемый объем: сейчас верхняя граница [компенсации урезанной зарплаты] 1000 евро, мы можем это понизить, чтобы мерой можно было пользоваться дольше», - сказал Кийк, добавив, что есть много предложений, касающихся, так сказать, секторального подхода.

Кроме того, по словам Кийка, государство не хочет давать предпринимателям сигнал, что оно продолжит компенсировать им какие-либо расходы вплоть до осени: «В первую очередь, если мы говорим о продлении, то это означает до июня или июля».

Правительство выделило Кассе страхования об безработицы 250 млн евро на компенсацию урезанных работникам частных фирм зарплат в течение двух месяцев, из этой суммы пока потрачено 84 млн или одна треть.