Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против COVID-19 для исследований

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Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио посылку с потенциальным лекарством против коронавируса, которое прибудет в страну назначения на будущей неделе, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

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"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", - сообщил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении COVID-19.

Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств. Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний, отмечает МИД.



