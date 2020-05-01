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Дата публикации: Сегодня, 21:38 Просмотрено: 297

Европа может открыть внешние границы 15 июня. Об этом сообщили в Еврокомиссии — рекомендации содержатся в размещенном на официальном сайте https://ec.europa.eu/ сообщении.



В тексте отмечено, что «сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в Евросоюз», информирует BNS.

Открыть границы для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС, уточняется в сообщении.

Некоторые страны ЕС уже начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируясь на количество зараженных. Например, с 15 мая планируют «открыться» страны Балтии.

В мире зараженных коронавирусом уже более 4 млн человек, умерли свыше 277 тыс.