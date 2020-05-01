К 2070 году 3,5 млрд человек будут жить в непригодных климатических условиях, как в пустыне Сахара

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Международная группа ученых из нескольких университетов Европы, США и Китая, включающая археологов, экологов и климатологов, провела исследование о влиянии глобального потепления на климатические условия на планете, рассказывает newsru.com.

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Они пришли к выводу, что, если выбросы парниковых газов не сократятся, то к 2070 году треть человечества будет проживать в климате, характерном для самых жарких частей пустыни Сахара. По их подсчетам, вне зоны температур и влажности, в которой люди жили последние 6 тысяч лет, могут оказаться 3,5 млрд человек. Работа опубликована в журнале Национальной академии наук США (PNAS), сообщает Институт Санта-Фе (SFI).

Население планеты в основном сконцентрировано в узких климатических зонах. При этом большинство людей живет в местах, где средняя годовая температура составляет 11-15°C, и меньшее количество жителей - в районах со среднегодовой температурой в диапазоне 20-25°C. На это не влияют инновации и миграции - человечество проживает в таких условиях в течение нескольких тысяч лет.

"Эта поразительно постоянная климатическая ниша, вероятно, представляет фундаментальные ограничения для того, что людям необходимо для выживания и процветания", - говорит внештатный профессор SFI Мартен Шеффер из Вагенингенского университета, который координировал исследование с Сюй Чи из Нанкинского университета и внештатным профессором SFI Тимом Колером из Университета штата Вашингтон.

По сценарию, в котором выбросы продолжат неуклонно расти, температура воздуха в местах проживания людей к 2070 году повысится на 7,5°C. Это больше, чем ожидаемое повышение глобальной средней температуры чуть более чем на 3°C, поскольку земля будет нагреваться намного быстрее, чем океан, а также потому, что рост численности населения смещен в сторону уже жарких мест.

В этом случае около 30% прогнозируемого населения мира будет жить в районах со средней температурой выше 29°C. Такие климатические условия в настоящее время испытывают только 0,8% земной поверхности, в основном в самых жарких частях пустыни Сахара, но через 50 лет они могут распространиться на 19% суши на планете. По словам соавтора исследования Дженс-Кристиана Свеннинга из Орхусского университета, при этом 3,5 млрд человек окажутся в зонах, непригодных для жизни.

Ученые полагают, что остановить этот процесс может только быстрое сокращение выбросов углерода. Уменьшение концентрации парниковых газов в атмосфере планеты может вдвое уменьшить количество людей, подвергающихся воздействию таких жарких условий. "Хорошей новостью является то, что эти воздействия могут быть значительно уменьшены, если человечеству удастся сдержать глобальное потепление. Наши расчеты показывают, что каждый градус потепления выше нынешних уровней соответствует примерно одному миллиарду людей, выходящих за пределы климатической ниши. Важно, чтобы мы теперь могли выразить преимущества ограничения выбросов парниковых газов в более человечной форме, чем просто в денежном выражении" - говорит соавтор исследования Тим Лентон, специалист по климату в Эксетерском университете.

Авторы отмечают, что часть из 3,5 миллиарда человек из-за экстремальной жары захотят покинуть места проживания, но подчеркивают, что на решения о миграции влияют многие факторы, и некоторые вопросы, связанные с перемещением, потенциально могут быть решены путем адаптации к изменению климата. Поэтому предвидеть масштабы миграции, обусловленной климатом, по-прежнему сложно.

"Коронавирус изменил мир так, как еще несколько месяцев назад это едва ли было возможно представить. Результаты наших исследований показывают, что потепление климата способно привести к похожим процессам", - приводит слова Мартена Шеффера Deutsche Welle. Скорость развития климатического кризиса не так заметна, как распространение пандемии, но, в отличие от вируса, на улучшение ситуации в ближайшее время, уверен Шеффер, надеяться не приходится.



