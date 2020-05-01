Министр иностранных дел ЭР не решается прогнозировать, когда откроется граница с РФ. «Россия, исходя из своей логики, сама себя закрыла»

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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу затруднился сказать, когда жители Эстонии смогут опять начать ездить в Россию, передает rus.err.ee.

Фото: Роман Викулов

Выступая в четверг в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV министр отметил, что если в большинстве стран коронавирус сейчас на спаде, то в России, напротив, наблюдается динамика роста.

По словам Урмаса Рейнсалу, поэтому сейчас сложно прогнозировать и давать обещания на счет того, когда пересечение границы между Эстонией и Россией снова будет проходить в прежнем режиме.

"Я был бы очень осторожен с обещанием, что это может произойти в ближайшем будущем. Но это не означает, что транзит товаров не продолжится. Да и имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии лица, которые хотят приехать сюда из России, могут это сделать", - сказал министр.

"Если смотреть на эстонское право, то наши граждане также могли бы посещать Россию. Мы это никаким образом не запрещали. Но Российская Федерация, исходя из своей логики, сама себя закрыла", - добавил Рейнсалу.

Он напомнил, что Эстония пока также закрыта на въезд для российских граждан.



