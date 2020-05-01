Начальник отдела экстренной медицины департамента здоровья допускает, что коронавирус пришел в Эстонию еще в конце прошлого года

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Не исключено, что коронавирус распространялся в Эстонии еще в конце прошлого года, заявил начальник отдела экстренной медицины департамента здоровья Мартин Кадай в передаче «Ringvaade», передает BNS.

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Стало известно, что первые случаи заболевания COVID-19 в Швеции и Франции относятся еще к концу 2019-го года. Может статься, что и в Эстонию новый вирус пришел раньше этой весны.

«Такая возможность есть. Этого нельзя исключать, но, конечно, у нас нет никаких доказательств этого, - сказал Кадай. - Что сегодня мы можем подтвердить определенно, так это то, что никаких необычных заболеваний мы не обнаруживали ни в декабре прошлого года, ни в начале января этого года".

Как сказал Кадай, департамента здоровья определил три возможных сценария, наиболее вероятным из которых будет продолжение пандемии в течение следующих двух лет. «Очень велика вероятность, что болезнь не исчезнет. Возможно, что она отступит к лету, но может возобновиться осенью», - сказал Кадай.

«Один из возможных сценариев — как это было смоделировано и рассмотрено относительно предыдущих пандемий гриппа, прежде всего так называемая вторая, похожая на цунами, волна, которая может оказаться довольно агрессивной и серьезной», - добавил он.