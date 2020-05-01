Правительство смягчает ограничения! Спорт больших достижений, культура, образование, курсы вождения, религиозные объединения, торговые центры: что изменится и когда именн

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Правительство на прошедшем во вторник электронном заседании одобрило решение, которое при соблюдении определенных условий разрешает так называемое контактное обучение, открытие музеев и выставок, а также расширяет возможности для тренировок в области спорта больших достижений, передала пресс-служба правительства. Также будет вновь разрешено проводить богослужения.

Иллюстрация: pixabay.com

Принимая решение о смягчении ограничений, правительство исходило из оценки ученым советом снижения уровня распространения COVID-19 в Эстонии. Смягчение ограничений возможно только на определенных условиях, которые снижают риск распространения заболевания.

Спорт больших достижений

Со вторника расширились возможности для тренировок взрослых сборных как в помещениях, так и под открытым небом. При этом должна быть обеспечена доступность дезинфицирующих средств. Точные требования безопасного проведения тренировок установит Министерство культуры.

Культура

С 11 мая разрешено посещать музеи и выставочные залы, если там соблюдаются определенные условия. Также будет разрешен доступ в здания-экспонаты музеев под открытым небом и в расположенные во дворах музеев экспонаты.

Для того, чтобы музеи и выставочные центры могли открыть свои помещения для посетителей, необходимо, чтобы публика посещала музеи группами не более 10 человек. Исключение составляют семьи. Следует придерживаться правила 2+2, должна быть обеспечена возможность дезинфицировать руки, а часто используемые посетителями поверхности должны подвергаться регулярной влажной уборке.

Представителям групп риска в музейных и выставочных залах рекомендуется прикрывать дыхательные пути.

Музеям необходимо обеспечить безопасное использование интерактивных экспонатов. В качестве альтернативы интерактивные экспонаты могут оставаться закрытыми.

Поскольку вирус распространяется также через загрязненные поверхности, не разрешено раздавать посетителям, например, рекламные буклеты. Также запрещено проводить творческие мастерские с использование общих инструментов.

Министерство культуры в сотрудничестве с подведомственными учреждениями и Департаментом здоровья подготовило инструкцию, в которой приведены как обязательные минимальные требования, так и дополнительные рекомендации.

Образование

С 15 мая при соблюдении определенных условий разрешено возвращение к обычной учебной работе в помещениях школы. Это решение распространяется на общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения, вузы, курсы повышения квалификации, школы по интересам и кружки, а также на открытые молодежные центры.

В период смягчения ограничений, введенных в связи с чрезвычайным положением, в школьных помещениях разрешено обучение в группах размером до 10 человек. Это ограничение не распространяется на экзамены, государственные и профессиональные экзамены в случае, если экзамен проводится в более просторном помещении, например, в актовом или спортивном зале или в большой аудитории.

При возобновлении обычной учебной работы школе необходимо достаточно часто дезинфицировать вещи, находящиеся в общем пользовании, и постоянно проветривать помещения. Важно, чтобы учащиеся и организующие обучение люди делали со своей стороны все, чтобы предупредить распространение COVID-19.

Ношение защитной маски не является обязательным, однако для входящих в группу риска участников занятий по интересам, учителей, академического состава высших учебных заведений, учеников и студентов ношение маски настоятельно рекомендуется.

Курсы вождения

С сегодняшнего дня автошколам разрешено проводить курсы водителей мотоциклов, автомобилей и перевозки опасных грузов, если при этом соблюдаются особые условия, согласно которым в обучении могут участвовать только те ученики и инструкторы, у которых отсутствуют симптомы COVID-19. В машине должно быть средство дезинфекции. После каждого урока организатор курсов обязан очистить те поверхности, к которым прикасался ученик.

При желании ученик и учитель могут носить средства индивидуальной защиты, например, маску или визир.

Религиозные объединения

С 10 мая при соблюдении определенных условий возможно проведение богослужений и других религиозных обрядов с участием прихожан. Должно быть обеспечено соблюдение правила 2+2 и наличие дезинфицирующих средств.

Торговые центры

В торговых центрах с 11 мая можно снова открывать торговые залы и пункты обслуживания, а также заведения общепита в случае, если в них обеспечивается наличие средств дезинфекции и соблюдение правила 2+2, в соответствии с которым можно передвигаться максимум вдвоем, а с другими людьми придерживаться дистанции минимум в два метра.

Если раньше в торговых центрах могли работать только продуктовые магазины и аптеки, то со следующей недели при условии соблюдения требований гигиены можно открывать также другие магазины и предприятия обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, парикмахерские и салоны красоты.

В находящихся в торговых центрах заведениях общепита, где до сих пор еду продавали только на вынос, с 11 мая можно снова подавать еду и на месте.

Для того, чтобы держать распространение вируса под контролем, в торговых центрах останутся закрытыми спортзалы, детские игровые комнаты, казино, залы игровых автоматов и места проведения досуга, такие, как кегельбаны и бильярдные. Также как в торговых центрах, так и в других местах продолжит действовать запрет на проведение общественных собраний, киносеансов, мероприятий ночных клубов, представлений, концертов и конференций.