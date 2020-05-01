С 11 мая в ЭР откроются торговые центры. Кинозалы, детские игровые комнаты, боулинги останутся закрытыми

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Правительственная комиссия во вторник одобрила предложение министра экономики и коммуникаций Таави Ааса с 11 мая открыть в Эстонии торговые центры с соблюдением определенных ограничений.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба министерства, отметив, что в торговых центрах по-прежнему следует соблюдать правило 2+2 и обеспечивать безопасность как сотрудников, так и клиентов.

«В сфере розничной торговли работают более 50 000 человек и закрытие торговых центров по всей Эстонии серьезно сказалось на положении большинства из них, - пояснил Аас в переданном BNS пресс-релизе. - Смягчение ограничений поможет обеспечить доходы работникам торговых центров и секторам, связанным с обслуживанием сферы торговли, таким как оптовая торговля, обслуживание и транспорт».

В соответствии с решением комиссии, с 11 мая в торговых центрах разрешено открыть все магазины и пункты обслуживания, а также рестораны и точки питания (в том числе для употребления на месте).

Вместе с тем сохранится ограничение, согласно которому потребление пищи на месте должно заканчиваться не позднее 22 часов, чтобы избежать скопления посетителей в вечерние часы. Находящиеся в торговых центрах места проведения досуга для детей и взрослых (кино, казино, боулинг, игровые комнаты и так далее) пока останутся закрытыми.

После открытия торговых центров в магазинах и помещениях общего пользования необходимо соблюдать правило 2+2. Посетителям настоятельно рекомендуют носить в магазинах маску, или закрывать нос и рот. В магазинах должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а помещения нужно тщательно проветривать и дезинфицировать.

Посетители и работники с симптомами болезни должны оставаться дома. Торговцам настоятельно советуют проводить кампании в интернет-магазинах и не проводить презентации продукции.

За исполнением требований следят местные самоуправления в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны.



