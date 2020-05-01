Без смертей. За сутки в Эстонии подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусом

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Из проанализированных за минувшие сутки тестов на коронавирус позитивными оказались восемь.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1659 тестов на возбудитель заболевания COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из них дали позитивный результат восемь тестов (0,5 процента), передал департамент здоровья.

По данным регистра населения, один новый случай коронавируса подтвержден в Харьюском уезде, четыре в Таллинне, по одному случаю в уездах Ляэне и Тарту. Место жительства одного лица с позитивным результатом теста не известно и устанавливается.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 70 пациентам, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 254 человека, закрыт 261 случай болезни. Новых смертей от коронавируса за минувшие сутки не было. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.

Всего в Эстонии сделано 57 423 первичных теста, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1711 тестов (3 процента).



