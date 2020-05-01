Переболевших COVID-19 эстоноземельцев просят сдавать плазму

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Тартуский университет, Клиникум Тартуского университета и Северо-Эстонская региональная больница призывают переболевших коронавирусом людей сдавать плазму для исследований эффективности использования плазмы выздоровевших людей для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает BNS.

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Организаторы рассчитывают найти до ста добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Пригодность для участия в исследовании будут оценивать в Тарту и Таллинне. Врачи будут направлять подходящих доноров в центр крови Северо-Эстонской региональной больницы, где будут проходить окончательная оценка пригодности донора и забор плазмы.

Доцент анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, заведующий отделением анестезиологии Клиникума Тартуского университета и ответственный исследователь Юри Карягин сказал, что на данный момент нет информации о существовании лекарства от COVID-19, прекращающего размножение вируса. В то же время, известно, что в организме переболевшего человека возникают антитела, которые можно было бы использовать для лечения больных.

«Переливание плазмы переболевших инфекционным заболеванием людей использовали для лечения больных этим же заболеванием во время вспышек свиного гриппа и SARS-1. Использование плазмы выздоровевших людей описано и во время текущей пандемии», - отметил Карягин.

Поэтому врачи и ученые призывают выздоровевших от COVID-19 людей сдавать плазму, содержащую антитела, чтобы оценить, как переливание плазмы переболевших людей отражается на ходе болезни пациентов с коронавирусом и изменениях их вирологических и иммунологических показателей.

По словам заведующего отдела гематологии и трансплантации костного мозга Клиникума Тартуского университета Айна Кааре, донорами могут быть переболевшие коронавирусом люди в возрасте 18–60 лет, не принимающие никаких лекарств. Применение противозачаточных средств не препятствует участию в исследовании.

Сдача плазмы будет проходить на добровольной основе и бесплатно. «У донора возьмут до 720 мл плазмы, процедура будет такой же, как и при обычной сдаче плазмы в центре крови. Это шанс сделать свой вклад в помощь товарищам по несчастью и более эффективное лечение быстро распространяющейся инфекции», - сказал Кааре.

По его словам, организаторы исследования рассчитывают на снижение риска усугубления болезни и потребности в интенсивной терапии.

Взятую у доноров плазму перельют 20 пациентам, которых отберут по случайной выборке из числа 40 пациентов и которые из-за COVID-19 переведены в Клиникум Тартуского университета или Северо-Эстонскую региональную больницу.

Клиническое исследование Тартуского университета, Клиникума Тартуского университета и Северо-Эстонской региональной больниц «Использование плазмы выздоровевших от инфекции COVID-19 людей в лечении тяжелой инфекции COVID-19: пилотное исследование», согласовано с комитетом по этике клинических исследований Тартуского университета и департаментом лекарственных средств.

«Если вам от 18 до 60 лет, вы переболели коронавирусом, вы не принимаете никаких лекарств за исключением противозачаточных средств и хотите помочь товарищам по несчастью, пожалуйста, обратитесь к доктору Айну Кааре Клиникума Тартуского университета, который предоставит вам подробную информацию об участии в исследовании. Связаться с ним можно по номеру 5331 9562 или электронной почте ain.kaare@kliinikum.ee», - призвали медицинские учреждения.



