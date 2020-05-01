«Все жители Эстонии заболеют, если не будут двигаться» Президент Эстонского Олимпийского комитета: спортсектору необходимы еще 100 млн евро в год

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Президент Эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа считает, что спортивному сектору в Эстонии нужна не только кризисная поддержка, но и дополнительное финансирование в размере не менее 100 млн евро в год для обеспечения здоровья нации. По мнению Сыырумаа, деньги могут распределяться через будущий Фонд медицинского страхования и Силы обороны.

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Об этом он сообщил в переданном BNS пресс-релизе, отметив, что национальный спорт и организация спортивной деятельности во время кризиса должны быть взяты под защиту государства.

«В ближайшее время спортивному сектору Эстонии потребуется как минимум еще 100 миллионов евро в год, поэтому государственный спортивный бюджет должен быть удвоен», - пояснил Урмас Сыырумаа.

«Половина этих денег может быть направлена на общественные виды спорта и оздоровительные упражнения через будущий Фонд медицинского страхования с целью предотвращения заболеваний. Вторую половину денег можно направить через Силы Обороны в школы для выработки спортивных привычек у молодежи. Тогда Силам обороны не придется тратить время воинской службы на то, чтобы превратить бывших школьников в мужчин, а можно будет сосредоточиться на обучении молодых людей искусству ведения боя».

«Это важно и потому, что 80% людей, которые приобрели спортивные привычки в школе, продолжают вести спортивный образ жизни в более позднем возрасте. Если во время школы у детей не выработалась привычка вести подвижный образ жизни, то это сказывается на их здоровье во взрослом возрасте», - сказал Урмас Сыырумаа. «В условиях чрезвычайного положения доходы закрытых спортивных клубов упали до нуля, а расходы – нет. Я нахожу крайне прискорбным, что правительство компенсирует миллионы евро недополученных доходов, но не поддерживает спортивные клубы, которые являются основой общественного здравоохранения. Физические упражнения и спорт играют ключевую роль в снижении затрат на здравоохранение и продлении срока здоровой жизни».

«Если мы будем готовить страну к будущим потенциальным кризисам, основываясь на опыте с коронавирусом, то можно сделать вывод, что занятия спортом и физические упражнения помогают не только сохранить здоровье, но и лучше пережить возможные вирусы», - сказал Урмас Сыырумаа.

«2-3 месяца ограничений – это не вопрос жизни и смерти, но крах функционирующей спортивной системы стал бы катастрофой для здоровья нации. Я даже не говорю о том, сколько дополнительных налогов вносят в государственный бюджет люди, которые живут дольше и не болеют, и сколько ресурсов Больничной кассы не тратят на их лечение – эти суммы исчисляются сотнями миллионов евро в год».

«Все жители Эстонии заболеют, если не будут двигаться, поэтому нельзя лишать людей этой возможности», - подчеркнул Урмас Сыырумаа. «Если здоровье нации важно, за него нужно платить. 70% спортивных мероприятий в Эстонии финансируются общественным сектором – государством и органами местного самоуправления. Эта сумма составляет почти 100 млн евро, но ее необходимо немедленно удвоить. Этот вклад слишком мал, если учитывать потенциальный ущерб здравоохранению, которого позволяет избежать поддержка спортивного сектора. Нашиспортивные субсидии нестабильны, не учитывают здоровье нации и первыми страдают в трудные времена, но люди в обществе будут долго оставаться здоровыми и жить долго и полноценно только при условии постоянной физической активности».

«При планировании бюджета и пособий мы забываем, что люди занимаются спортом в первую очередь ради здоровья», - сказал Урмас Сыырумаа. «Если нет движения, здоровья не будет. Спортивная система может сильно пострадать при любом кризисе, но особенно при нынешнем. Но сейчас здоровье дороже золота. В конце разговора мы теперь говорим «Будь здоров!» вместо «До свидания!».

«В среднем в Эстонии ежемесячно умирают 1300 человек, но почти треть смертей можно было бы отсрочить, если бы люди в течение жизни больше двигались и занимались спортом», - сказал Урмас Сыырумаа. «Согласно тысячам исследований, проведенным во всем мире, больше всего жизней уносят сердечно-сосудистые заболевания, которые зачастую вызваны низкой физической активностью людей. Согласно статистическим данным, жители Эстонии в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в среднем по Европе, и срок здоровой жизни у нас на 10-15 лет меньше, чем в скандинавских странах. Если в условиях сегодняшнего кризиса мы оставим спортивный сектор без внимания, в будущем это приведет к увеличению расходов на здравоохранение. Многие болезни, на которые государство тратит много денег, могут исчезнуть, если люди будут более активны».

«Государство вкладывает деньги в смягчение последствий коронного кризиса, но потребность людей в движении и спорте не покрыта», - подчеркнул Урмас Сыырумаа. «Оставайтесь дома, набирайте вес, начинайте болеть? Возможности обратиться к врачу вовремя тоже нет. От последующих вспышек вируса, возникновение которых уже прогнозируют, больше всего пострадают люди с плохим здоровьем. Или те, у кого оно ухудшилось, пока они сидели в четырех стенах и ожидали приема врача. Мы вскрыли ящик Пандоры, и теперь его не закрыть. Ситуация требует новой стратегии и постановки четких целей не только в области здравоохранения, но и в области спорта».



