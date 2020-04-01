Жители Эстонии все менее тщательно соблюдают антикоронавирусные меры, но были бы готовы использовать приложение, сообщающее о контактах с зараженными

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Согласно результатам свежего опроса Turu-uuringud, прилежность жителей Эстонии в соблюдении мер по предотвращению распространения вируса стала снижаться. Три четверти населения Эстонии рассмотрели бы возможность использования мобильного приложения для выявления контакта с людьми, инфицированными COVID-19.

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74 процента жителей Эстонии были бы готовы взвесить возможность использования мобильного приложения, чтобы выяснить, общались ли они с человеком, инфицированным COVID-19. Не согласны использовать приложение 20 процентов, а 6 процентов затруднились с ответом на этот вопрос.

За последние три недели доля людей, следующих всем инструкциям, снизилась на 10 процентных пунктов – с 80 до 70 процентов. Женщины гораздо более прилежны, чем мужчины (всем инструкциям следуют 79 процентов и 60 процентов соответственно), среди населения в возрасте 65 лет и старше следуют инструкциям 78-83 процента.

Также за последние недели значительно сократилось количество людей, остающихся дома. Дома остается 51 процент населения (снижение на 11 процентнов), и еще 5 процентов соблюдают карантин. 43 процента населения выходят из дома так же часто, как и прежде, причем 39 процентов из них избегают людных мест, а 4 процента – нет.

По словам исполнительного директора Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, вполне понятно, что с наступлением теплой погоды и в условиях длящегося уже несколько недель чрезвычайного положения люди ждут смягчения ограничений. Положительным моментом является то, что большинство все же прикладывают усилия и продолжают следовать инструкциям, осознавая необходимость соблюдения социальной дистанции для того, чтобы избежать повторной вспышки вируса.

80 процентов жителей готовы носить маску в помещениях общественного пользования, 15 процентов не согласились бы на это и 5 процентов не имеют четкого мнения по этому вопросу. Выше всего готовность носить маску при посещении врача (67 процентов), в торговых центрах и магазинах (64 процента) и в общественном транспорте (62 процента). Чаще среднего нежелание носить маску выражали мужчины и люди в возрасте от 25 до 34 лет.

73 процента жителей были бы готовы носить маску в общественных помещениях в обязательном порядке, если бы это позволило ослабить действующие ограничения. Нежелание чаще всего обосновывали тем, что маску хотели бы носить только в течение короткого времени (48 процентов) и только добровольно (44 процента). Кроме того, 26 процентов населения считают, что покупка масок обошлась бы для них слишком дорого, а 26 процентов сомневаются в том, что ношение масок эффективно для ограничения распространения вируса и защиты использующего ее человека.

По словам 58 процентов населения, ситуация с коронавирусом вызвала снижение их доходов или доходов семьи, и этот показатель остается стабильным. За время чрезвычайного положения рабочая нагрузка 41 процента работающих людей не изменилась, у 35 процентов уменьшилась и у 16 процентов увеличилась. Из числа респондентов, указавших, что они безработные, 29 процентов потеряли работу во время чрезвычайного положения.

Еще больше увеличилась доля населения, которая хотела бы смягчения мер, принятых в связи с чрезвычайным положением: смягчение мер поддерживают 32 процента (рост на 9 процентов), 54 процента удовлетворены действующими мерами (снижение на 6 процентов) и 12 процентов хотели бы их ужесточения.

В ходе исследования было опрошено 2024 жителя Эстонии в возрасте от 15 лет и старше, опрос проводился по телефону и через Интернет. Заказчиком проведенного в седьмой раз еженедельного опроса является государственная канцелярия.



