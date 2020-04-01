Дизельное топливо подешевеет еще! С 1 мая ставка акциза на него снижается на четверть. Снижаются акцизы на электроэнергию и природный газ

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С пятницы ставка акциза на дизельное топливо снижается с 493 до 372 евро за 1000 литров, как ожидается, розничная цена дизельного топлива упадет примерно на 14 центов за литр, сообщает BNS.

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По словам министра финансов Мартина Хельме, снижение акцизной ставки на дизель существенно поошрит экономику.

«Будем надеяться, что снижение акциза максимально быстро и в полном объеме достигнет и заправок — это для продавцов топлива шанс показать, что слова становятся делами, а цены на топливо начнут снижаться», - сказал Хельме.

По словам Хельме, снижение цен на дизельное топливо позволит населению сэкономить на транспорте и положительно отразится на экономике в целом, поскольку дизельное топливо играет важную роль в производстве на ряде предприятий. «Мы также рассчитываем на то, что в результате существенно сократятся заправки за пределами Эстонии, а ушедшие туда налоги вернутся к нам», - сказал он.

«Цена дизеля сократит внутри страны цены на транспорт и для ряда предприятий, в том числе автобусов. Это либо сделает транспорт дешевле, а предприятия жизнеспособнее, либо сократит государственную дотацию», - сказал Хельме.

В итоге изменения в Эстонии будет действовать также ставка акциза на дизельное топливо, что и в Литве, и ниже, чем в Латвии, где она составляет 414 евро. Поскольку в Литве на конечную цену дизельного топлива влияет ряд факторов вроде отличных от Эстонии требований биодобавок и местный завод по рафинации, эстонская цена дизельного топлива будет все же несколько выше литовской, но должна достигнуть одного уровня с латвийской.

Одновременно со ставкой акциза на дизельное топливо снизится ряд и других топливных акцизов, связанных с дизелем. Ставка акциза на специальное дизельное топливо упадет с 133 до 100 евро за 1000 литров, цена предположительно упадет на четыре цена за литр.

Ставка акциза на легкое топливное масло упадет с 493 до 372 евро за 1000 литров, а цена, какожидается, упадет на 14,5 евроцента за литр. Ставка акциза на тяжелое топливное масло упадет с 559 до 422 евро за 1000 кг.

Эти акцизные ставки будут действовать с 1 мая этого года до 30 апреля 2022 года. Вместе с НСО эффект от снижения акцизов на дизельное топливо составит в этот период для госбюджета -158,3 млн евро.

С пятницы ставка акциза на природный газ снижается с 79,14 до 40 евро за 1000 кубометров, а ставка акциза на электроэнергию с 4,47 до 1 евро за мегаватт-час.

«Из-за экономического спада снижаются и доходы людей, и оборот предприятий, но все равно приходится оплачивать повседневные бытовые расходы вроде счетов за электричество или газ. Чтобы с ними было легче справиться, мы на два года снижаем ставки акциза на газ и электричество», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

В итоге изменений акцизная ставка на природный газ снизится до уровня 2017 года, для домохозяйств природный газ тем самым подешевеет на 7,1 процента. В Эстонии природный газ для отопления, подогрева воды и приготовления пищи использует более 100 000 семей, которые в 2018 году в общей сложности использовали 67 млн кубометров природного газа.

Теплофикационные предприятия в 2018 году использовали 184 млн кубометров природного газа. Ориентировочно теплофикацией пользуются 60 процентов населения страны. Поскольку цены на теплофикацию регулирует департамент конкуренции, по методике которого акциз включен в цену конечного потребления, посредством теплофикации население сэкономит благодаря снижению акциза примерно 4,2 млн евро в год.

Промышленный сектор в 2018 году использовал на производстве 118 млн кубометров природного газа, благодаря снижению он сэкономит ориентировочно 2,7 млн евро.

Снижение ставки акциза на газ не коснется интенсивно потребляющих газ предпринимателей, которые при определенных условиях смогут пользоваться льготной акцизной ставкой 11,30 евро.

Ставка акциза на используемые в качестве топлива сжиженного газа сократится с 107,71 до 55 евро за 1000 кг, приблизительно до уровня 2017 года.

Ставка акциза на электроэнергию с мая сократится с 4,47 до 1 евро за мегаватт-час, то есть до разрешенной в ЕС минимальной ставки. Для потребителей цена на электричество снизится на 3,1 процента, поскольку ставка акциза составляет небольшую часть конечной цены на электричество.

Кроме того, для крупных потребителей электроэнергии будет действовать льгота, при которой они смогут пользоваться льготной ставкой в 0,5 евро за мегаватт-час.

Эти акцизные ставки будут действовать с 1 мая этого года до 30 апреля 2022 года.



