Все 6 новых заболевших COVID-19 в Ида-Вирумаа – из Кивиыли. Там их уже 24, но в Департаменте здоровья оснований для паники не видят

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В последние сутки анализ взятых у жителей Ида-Вирумаа проб показал наличие заболевание у 6 человек. Все они – из Кивиыли. В этом небольшом городке, численность населения которого слегка превышает 5000, таким образом, стало уже 24 заболевших. Казалось бы – очень много.

Коллаж: pixabay.com/wiki

Например, в Нарве, где проживает в 12 раз больше народу, лабораторно подтвержденный активный случай заболевания коронавирусом на сегодняшний день всего один.

ежду тем, в Департаменте здоровья эту локальную вспышку заболеваемости коронавирусом не считают чрезвычайно опасным явлением, отмечая, что все заболевшие в Кивиыли (за одним исключением – воспитательницы в детсаду) тесно общались между собой, и вероятность передачи вируса внутри этого круга специалисты допускали.

Пополнившие список заболевших шесть человек уже находились на карантине.

Руководитель Идаского отделения департамента здоровья Марье Муусикус сказала prospekt.ee, что тяга живущих отдельно друг от друга родственников к личному общению между собой является одним из ключевых факторов риска распространения коронавируса.

«Конечно, у большинства людей есть потребность, например, в посещении пожилых родственников, бабушек и дедушек, но нужно отдавать себе отчет, что это может быть очень опасно и общение даже внутри большой семьи лучше ограничить», - говорит Муусикус.

В минувшую субботу телеканал Kanal 2 в своей передаче "Reporter+" рассказал, что к распространению в Кивиыли коронавируса привело игнорирование Свидетелями Иеговы установленного правительством запрета на скопление людей. Между тем, руководство религиозной организации в Эстонии опровергло эту информацию, заявив, что «Свидетели Иеговы очень серьезно относятся к мерам по предотвращению распространения коронавируса».

Марье Муусикус сказала prospekt.ee, что Департамент здоровья не расследовал детально эту историю, но для него, прежде всего, важно то, что все установленные заболевшие в Кивиыли в большей или меньшей степени общались между собой, то есть так или иначе имели шанс заразится.

Муусикус говорит, что религиозные организации в Ида-Вирумаа, по ее информации, внимательны к требования правительства и каких-то угроз не создают.

Все же она призывает каждого отдельного члена общества всегда и везде помнить о правиле 2x2 и соблюдая его, лично делать все, чтобы коронавирус не распространялся.

«Все мы верим, что совсем скоро ситуация изменится и те же религиозные праздники можно будет отмечать не только дома», - оптимистично настроена Муусикус.

Роман Викулов

Prospekt.ee