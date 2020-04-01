Никто за последние сутки от коронавируса не умер. В Кивиыли выявили сразу 15 новых зараженных

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За минувшие сутки в Эстонии не было ни одной смерти от вызванных коронавирусом осложнений. Количество новых случаев инфицирования за минувшие сутки выросло на 30, сообщил в субботу утром BNS департамент здоровья.

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За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 1057 тестов на COVID-19, позитивными оказались 30 проб (2,8 процента), сообщил департамент. Всего в Эстонии с момента начала регистрации на сегодняшний день сделан 47 331 первичный тест, позитивный результат дали 1635 тестов (3,5 процента).

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 99 людям, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 228 человек. За сутки от вызванных вирусом болезней или осложнений умерших не было. За все время эпидемии COVID-19 в Эстонии от коронавируса скончались 46 человек.

По данным регистра населения, за последние 24 часа больше всего новых позитивных результатов — 15 – зарегистрированы в Ида-Вирумаа, все – в Кивиыли. 10 случаев зафиксированы в Харьюском уезде и в Сааремааском уезде 4. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на данный момент в возрастной группе 55-59 лет (12% всех случаев).

Вспышка в Кивиыли

В субботу утром было получено подтверждение, что в Кивиыли Ида-Вируского уезда и в его окрестностях коронавирус диагностирован у 15 человек, в пятницу Департамент здоровья сообщил о трех зараженных, один из которых был работников детского сада, сообщает региональная газета Põhjarannik.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, у части заболевших есть и симптомы, но они не тяжелые и все зараженные находятся на домашнем лечении.

"Это большое внутрисемейное заражение, среди близких контактов также и родственники, не только члены одного семейного хозяйства, - сказала она. - Поскольку в этих семьях уже раньше были обнаружены заболевшие, сейчас сделали тесты и другим членам семьи, которые оказались положительными".

По словам Муузикус, большинство из тех, у кого сейчас подтвердился коронавирус, уже раньше были помещены на карантин, поскольку в их семьях уже были заболевшие. "С появлением новых зараженных их период изоляции продлевается еще на две недели", - сказала она.



