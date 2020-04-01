Ивангород, Питер, Москва, увидимся только в 2021-м?! Открытия границ России в этом году не предвидится. Матвиенко: «Не только РФ, но и другие государства не скоро откроют возможность приезда иностранцев»

Дата публикации: Вчера, 17:46 Просмотрено: 20 112

Открытия границ России в этом году не предвидится, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24», рассказал finanz.ru.



Фото: архив prospekt.ee

По ее словам, россиянам не следует планировать каких-либо зарубежных путешествий как минимум на ближайший год.

«Последние годы наши граждане очень много путешествуют - и за рубежом, и внутри страны. Но один год ведь - это же не трагедия, - сказала Матвиенко.

Она добавила, что не только Россия, но и другие государства не скоро снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев.

«Не так быстро наладится коммуникация - воздушные сообщения, полеты авиации… Как бы это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий», - заявила Матвиенко.

Возобновление международного авиасообщения в РФ возможно не раньше апреля 2021 года, предупредил накануне совладелец крупнейшей частной авиакомпании России S7 Владислав Филев. К этому моменту возить россиян за рубеж будет уже почти некому: все чартерные компании обанкротятся, а шансы выжить есть лишь у трех перевозчиков «Аэрофлота», S7, Utair и «Уральских авиалиний», считает он.

Для сохранения российской авиаотрасли властям необходимо выделить около $5 млрд (350-400 млрд рублей), однако вероятность того, что эти средства будут выделены «близка к нулю», констатировал Филев.



