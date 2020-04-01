Дата публикации: Вчера, 14:07 Просмотрено: 169

Банки Эстонии договорились о единых правилах предоставления платежного отпуска как частным лицам, так и предприятиям, для того чтобы выход из неожиданной кризисной ситуации для эстонской экономики и домашних хозяйств был как можно более плавным. Предлагаемые как частным лицам, так и предприятиям, платежные отпуска на льготных условиях, помогут смягчить их положение в самый сложный период, сообщает BNS.

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«Банки Эстонии уже с начала действия чрезвычайного положения выдают латежные отпуска в упрощенном порядке, не меняя иные условия по кредиту и, как правило, без платы за услугу. Мы две недели работали во имя того, чтобы сегодняшняя практика стала стандартом на всем рынке. Таким образом мы поможем жителям и предприятиям Эстонии как можно более плавно пройти кризисный период. Заключенное соглашение даст клиентам уверенность в том, что условия платежных отпусков во всех банках одинаковы», сказал председатель правления Союза банков Эрки Килу.

«На сегодняшний день банки Эстонии предоставили платежные отпуска более чем 19 000 клиентам, из которых 70% частные лица и 30% предприятия. Общая сумма кредитов, выплаты по которым были перенесены, составляет 1,7 миллиардов евро, из которых 20% кредиты частных лиц и 80% кредиты предприятий», привел Килу конкретные цифры.

Банки Эстонии договорились между собой о единых правилах предоставления платежных отпусков, для того чтобы ко всем клиентам, оказавшимся в сложном финансовом положении было одинаковое отношение, и чтобы помочь им быстрее пережить кризис.

«Рекомендованное руководство о единых правилах предоставления платежного отпуска на этой неделе приняла также финансовая инспекция. В своем окончательном соглашении мы учли их рекомендации», - пояснил Килу.

Порядок предоставления платежного отпуска регулирует приостановление выплат основной части кредита путем изменения графика платежей. На основании ходатайства клиента, также продляется срок выплаты кредита на период продолжительности платежного отпуска. В банках, которые присоединились к соглашению о предоставлении платежных отпусков, у ходатайствующего о платежном отпуске в кредитном договоре будет меняться только график платежей, иные условия договора останутся прежними.

К кредитным договорам можно добавить также государственные гарантии по программам поручительства, которые предоставляются через KredEx и Фонд развития сельской жизни.

О платежном отпуске можно ходатайствовать как по кредитам на предпринимательство, жилищным кредитам, лизингам, так и в случае договоров о потребительском финансировании. Период платежного отпуска по жилищным кредитам составляет до 12 месяцев, по лизингам и потребительским кредитам до 6 месяцев.

Предприятия и группы предприятий, у которых в одном банке общий лимит составляет до 5 млн евро, могут получить платежный отпуск на основную часть кредитов до 6 месяцев. Договоры по аренде пользования не покрываются данным соглашением, хотя по желанию их можно переоформить в аренду капитала.

Порядок предоставления платежных отпусков распространяется на кредитные договоры, которые заключены до 12 марта, и на основании этого о платежном отпуске можно ходатайствовать до 30 июня. На основании этих правил о платежном отпуске могут ходатайствовать клиенты, у которых не было проблем с выплатой кредита до установления порядка предоставления платежных отпусков. Для получения платежного отпуска нужно обратиться в свой банк.

Банки проконсультируют клиентов по выбору лучшего решения. Союз банков рекомендует людям, оказавшимся в сложной ситуации, непременно обратиться к консультанту или в службу поддержки клиентов своего банка до возникновения задолженностей, для того чтобы как можно быстрее найти решение по предотвращению проблем.

Единый порядок по предоставлению платежного отпуска, обусловленного чрезвычайным положением, вступит в силу 27 апреля и будет опубликован на сайте Союза банков.

К соглашению о предоставлении платежного отпуска помимо банков могут также присоединиться и другие кредитные учреждения и лизинговые фирмы.



