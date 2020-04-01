В понедельник возобновит работу шахта Estonia, закрытая в начале апреля из-за обнаруженного у одного из работников коронавируса

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Закрытая в начале апреля для предотвращения распространения коронавируса шахта Estonia в предстоящий понедельник возобновит работу, сообщает BNS со ссылкой на пресс-релиз Enefit Kaevandused.

Фото: pixabay.com

Дочернее предприятие Eesti Energia - компания Enefit Kaevandused остановила работу Estonia на шахте в Эстонии в начале апреля, когда у одного из работников шахты был обнаружен коронавирус.

«К настоящему времени зараженный работник выздоровел, и, насколько нам известно, другим работникам болезнь не передалась. Из этого вытекает, что можно восстановить работу в подземном подразделении шахты, уделив особое внимание мерам предосторожности для предотвращения распространения вируса », - пояснил в пресс-релизе председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола.

По сообщению Enefit, до принятия решения об открытии шахты предприятие также консультировалось с департаментом здоровья, и, по словам Вайнола, меры предосторожности еще раз тщательно рассматривались в то время, когда шахта была закрыта.

«Ношение защитных масок или респираторов требуется на всей территории предприятия как на земле, так и под землей во время транспортировки рабочих», - сказал он, добавив, что необходимое количество средств индивидуальной защиты и дезинфекционного оборудования обеспечено.

«Мы заказали дополнительные автобусы для перевозки работников, чтобы можно было соблюдать дистанцию во время движения. В каждом автобусе ответственное лицо будет раздавать работникам защитные маски, объяснять и контролировать соблюдение правил безопасности. Температура тела у работника с симптомами болезни будет измеряться», - уточнил Вайнола.

Помещения и перевозящий рабочих транспорт также будут регулярно дезинфицироваться. По словам Вайнола, дезинфицирующие средства доступны в наземных помещениях и под землей.



