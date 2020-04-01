Министр гоcуправления предложил обязать всех жителей Эстонии носить маски до конца чрезвычайного положения

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Министр государственного управления Яак Ааб предложил правительству установить до конца чрезвычайного положения требование ношения в закрытых общественных местах защитных масок, сообщает BNS.

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Правительство рассматривает возможность постепенного открытия музеев, торговых центров, некоторых школ и других учреждений, но только в соответствии с ограничением движения 2 + 2 и другими условиями для предотвращения распространения инфекции. «Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Многие страны требуют при снятии ограничений публичного ношения маски или щитка. Разрешены также хирургические маски, другие маски для лица, а также самостоятельно сделанные маски », - отметил Ааб.

Такое требование и практика, безусловно, отражают солидарность общества в предотвращении распространения вируса. Прежде всего, это защищает других людей, но в значительной степени и самого носящего маску.

«На мой взгляд, носить маску ежедневно возможно. Местные самоуправления, больницы, органы попечения и государственные учреждения на настоящий момент имеют как минимум месяц, чтобы запастись средствами индивидуальной защиты. Различные маски свободно доступны в магазинах и аптеках, и поскольку в ближайшие недели поставки увеличатся, цены на маски также, надеюсь, упадут », - добавил Ааб.

По его словам, хирургическая защитная маска предпочтительнее, но есть и другие варианты. «Если в общественных местах достаточно пространства, то подойдут и другие маски для лица», - отметил Ааб.

Пример Исландии показал, что 60 процентов людей переносит коронавируса без симптомов. «Таким образом, мы все можем быть потенциальными вирусоносителями. Риск распространения вируса снижается как из-за требований социальной дистанции, так и из-за ношения масок, - сказал Ааб. - Я надеюсь, что даже после исчезновения коронавируса мы будет считать за норму носить защитные маски в течение вирусного периода».



