Ратас: ЧП продлят, как минимум, на две недели. «Я - самый большой сторонник скорейшего прекращения мер»

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На инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас и министр социальных дел Танель Кийк ответили на вопросы о длительности кризисной ситуации, стратегии выхода из кризиса, ограничении распространения вируса COVID-19, экономических мерах, положении в сфере здравоохранения и о решении социальных проблем, сообщает пресс-служба правительства.

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Урве Тийдус спросила Юри Ратаса о приоритетах стратегии выхода из кризиса. Она попросила премьер-министра ответить конкретно и не прибегая к дипломатии, какие решения были приняты в рамках стратегии выхода из кризиса в отношении ближайших дней и недель. Кроме того, депутат спросила, какова степень приоритетности перезапуска экономики в этом процессе.

Ратас сослался на заседание правительственной комиссии по кризису, которое состоялось 21 апреля. На нем участники отметили, что по состоянию на 20 апреля в Эстонии наблюдалось снижение заболеваемости. Это, несомненно, - положительное явление.

«Я - самый большой сторонник скорейшего прекращения мер. Но текущие показатели инфицирования этого пока не позволяют», - сказал Ратас.

Он отметил, что стратегия выхода из кризиса, вызванного вирусом COVID-19, в принципе, разработана. «В скорейшем порядке мы передадим эту информацию Рийгикогу, общественности и заинтересованным группам, чтобы обсудить ее в ближайшие дни», - сказал премьер-министр.

Ратас сказал, что все меры по смягчению ограничений и выходу из кризиса распределены в порядке приоритета.

«Безусловно, определенные особые условия останутся в силе. Это касается правила 2+2 и средств индивидуальной защиты для работников. С точки зрения открытия торговых центров важно требование к проведению дезинфекции», - сказал Ратас.

Он добавил, что сейчас никто не может назвать конкретные даты. «В конечном итоге, наиболее важными являются жизнь и здоровье. Мы зависим от того, как распространяется вирус и насколько тяжело болеют зараженные им», - обратил внимание премьер.

Ратас отметил, что сохранение чрезвычайного положения будет обсуждаться завтра.

«В нынешней ситуации я предложил продлить чрезвычайное положение. Как долго оно будет сохраняться - обсудим завтра-послезавтра. Я считают, что минимальный срок продления - две недели», - проинформировал глава правительства.