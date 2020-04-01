Министр экономики: торговые центры могут открыть в первой половине мая

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По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, торговые центры могут быть открыты в первой половине мая, но только если люди будут соблюдать правила.

Foto: astri.ee

Аас заявил на состоявшемся в среду брифинге, что у правительства готова дорожная карта преодоления кризиса, важная часть которой касается экономики и, прежде всего, торговых центров.

По словам министра, открытие торговых центров в первой половине мая предполагает соблюдение правил и сохранение положительных трендов.

«Если это будет не так, то, конечно, не будет никаких открытий или каких-либо смягчений», - подчеркнул Аас.

Министр подчеркнул, что если открытие и состоится в указанное время, оно все равно будет касаться только торговли, а не развлечений.

Министерство экономики и коммуникаций также разрабатывает руководство для торговых центров.



