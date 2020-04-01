Министр экономики: торговые центры могут открыть в первой половине мая

В стране и мире / Республика / ЭкономикаМинистр экономики: торговые центры могут открыть в первой половине мая
Дата публикации: Сегодня, 14:28 Просмотрено: 142
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, торговые центры могут быть открыты в первой половине мая, но только если люди будут соблюдать правила.
Аас заявил на состоявшемся в среду брифинге, что у правительства готова дорожная карта преодоления кризиса, важная часть которой касается экономики и, прежде всего, торговых центров.
По словам министра, открытие торговых центров в первой половине мая предполагает соблюдение правил и сохранение положительных трендов.
«Если это будет не так, то, конечно, не будет никаких открытий или каких-либо смягчений», - подчеркнул Аас.
Министр подчеркнул, что если открытие и состоится в указанное время, оно все равно будет касаться только торговли, а не развлечений.
Министерство экономики и коммуникаций также разрабатывает руководство для торговых центров.