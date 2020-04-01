Департамент здоровья: участились нечастные случаи, связанные с отравлениями дезинфицирующими средствами

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Весенняя уборка и желание изгнать коронавирус из дома привело к необдуманному использованию химикатов и к случаям отравления. Департамент здоровья напоминает, что как дезинфицирующие средства, так и товары, предназначенные для домашней уборки, являются химикатами, при использовании которых нужно соблюдать требования по безопасности, рассказывает BNS.

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По словам руководителя информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер, в связи с коронавирусом у многих появилось чувство, что постоянное дезинфицирование воздуха и поверхностей убережет их от вируса. «Дезинфицирующее средство не является чудо-лекарством, которое может уничтожить все вирусы – тщательная влажная уборка в этом случае эффективнее и безопаснее», сказала Одер, по словам которой сейчас участились нечастные случаи, связанные с отравлениями дезинфицирующими средствами.

Дезинфицирующее вещество является химикатом, который содержит в высокой концентрации алкоголь, как правило этанол или изопропиловый спирт. Несмотря на то, что алкоголь убивает вирусы и бактерии, его необдуманное использование, может стать причиной интоксикации. При использовании разбрызгивающих дезинфицирующих средств во время уборки особенно опасно их попадание в дыхательные пути, так как слизистую оболочку можно легко повредить и восстановление будет неприятным процессом. Также алкоголь может впитываться в организм через кожу . Поэтому при уборке поверхностей стоит предпочесть обычную влажную уборку, и руки мыть водой и с мылом.

«Самый лучший способ удалить вирус и другие загрязнения как с рук, так и с поверхностей, это вода и мыло, и тщательное мытье. При уборке для соответствующих поверхностей можно использовать различные чистящие средства, но не в коем случае нельзя смешивать химикаты между собой, так как в результате может возникнуть неизвестный химикат или ядовитый газ», сказала Одер.

Наравне с уборкой важно также проветривание, которое помогает вывести из помещения как возбудителей болезни, так и пары моющих средств. Если после уборки или использования какого-либо химиката вы чувствуете себя плохо, то нужно проконсультировать по телефону инфолинии по отравлениям 16662. Звонок на этот номер анонимный и по цене местного соединения. Инфолиния работает постоянно.



