700 эстонских медиков проверили на COVID-19 и заболевших не нашли. Тестировали и работников больниц Ида-Вирумаа

В стране и мире / Республика

Дата публикации: Сегодня, 13:18 Просмотрено: 961

Выборочное тестирование на коронавирус более 700 медработников больниц дало отрицательные результаты, сообщает BNS.

Департамент здоровья тестирует медицинских работников методом случайной выборки, чтобы определить распространенность бессимптомной передачи COVID-19. Сотрудники учреждений здравоохранения проходят проверку на основании случайной выборки с 27 марта.

Гендиректор департамента здоровья Мерике Юрило во вторник сказала журналистам, что к настоящему времени протестированы более 700 медработников. Все тесты были негативными.

По словам Юрило, методом выборочного тестирования были протестированы медики всех семь больниц.

Департамент начал тестирование в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Восточно-Таллиннской центральной больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. По словам Юрило, тестирование велось также, например, в Пярнуской больнице и медицинских учреждениях Ида-Вирумаа.