За минувшие сутки в Эстонии скончались три человека с COVID-19, в том числе 80-летняя женщина в Ида-Вирумаа. Самому молодому госпитализированному - 19 лет

Дата публикации: Сегодня, 11:34 Просмотрено: 477

За минувшие сутки в Эстонии скончались три зараженных COVID-19 человека, с начала эпидемии счет жертв коронавируса вырос до 43.

Фото: pixabay.com

Было выявлено 17 новых инфицированных коронавирусом нового типа, три человека умерли от COVID-19, сообщил в понедельникдепартамент здоровья.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1289 тестов на вирус COVID-19, из которых 17, то есть 1,3 процента, показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведены 42 213 тестов, из которых 1552, т.е. 3,7 процента были позитивными.

По состоянию на утро 21 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 124 пациента, из которых 9 находятся на искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 169 человек.

Самому молодому госпитализированному больному - 19 лет, самому пожилому — 100 лет.

За сутки поступила информация о кончине от COVID-19 трех человек: 80-летняя женщина в Центральной больнице Ида-Вирумаа, 73-летний мужчина в больнице Курессааре и 99-летняя женщина из дома престарелых Südamekodu на Сааремаа. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Эстонии скончались 43 человека.

По данным регистра народонаселения, из числа новых инфицированных 11 проживают в Харьюском уезде, двое в Тартуском уезде, в Саареском и Ярвасском уезде по одному. По абсолютному количеству позитивных результатов тестирования на первом месте в Эстонии Харьюский уезд (537), на втором — остров Сааремаа (521).

Новые позитивные результаты COVID-19 выявлены во всех возрастных группах: самые молодые пациенты с COVID-19 в возрасте 10-14, а самые пожилые в группе 75-79 лет.



