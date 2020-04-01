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В стране и мире / РеспубликаЗа минувшие сутки в Эстонии скончались три человека с COVID-19, в том числе 80-летняя женщина в Ида-Вирумаа. Самому молодому госпитализированному - 19 лет

Дата публикации: Сегодня, 11:34 Просмотрено: 477

За минувшие сутки в Эстонии скончались три зараженных COVID-19 человека, с начала эпидемии счет жертв  коронавируса вырос до 43.

За минувшие сутки в Эстонии скончались три человека с COVID-19, в том числе 80-летняя женщина в Ида-Вирумаа. Самому молодому госпитализированному - 19 лет

Фото: pixabay.com

Было выявлено 17 новых инфицированных коронавирусом нового типа, три человека  умерли от COVID-19,   сообщил  в понедельникдепартамент здоровья.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1289 тестов на вирус COVID-19, из которых 17, то есть  1,3 процента,   показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведены  42 213 тестов, из которых 1552, т.е. 3,7 процента были позитивными.

По состоянию на утро 21 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 124 пациента, из которых 9  находятся на искусственной вентиляции легких.  

Из больниц выписаны 169 человек. 

Самому молодому госпитализированному больному - 19 лет, самому пожилому — 100 лет.

За сутки поступила информация о кончине от COVID-19 трех человек: 80-летняя женщина в Центральной больнице Ида-Вирумаа, 73-летний мужчина в больнице Курессааре и  99-летняя женщина из дома престарелых  Südamekodu на Сааремаа. Всего  с начала пандемии от COVID-19 в Эстонии скончались 43 человека.

 По данным регистра народонаселения, из числа новых инфицированных 11 проживают в Харьюском уезде, двое в Тартуском уезде, в Саареском и Ярвасском уезде по одному.  По абсолютному количеству позитивных результатов тестирования на первом месте в Эстонии Харьюский уезд (537), на втором — остров Сааремаа (521).

Новые позитивные результаты   COVID-19 выявлены во всех возрастных группах: самые молодые пациенты с COVID-19 в возрасте 10-14, а самые пожилые в группе 75-79 лет.


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