«Лучше потерпим». Министр внутренних дел Март Хельме: чрезвычайное положение будет продлено

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Министр внутренних дел Март Хельме сказал в понедельник в программе "Esimese stuudio" на ETV, что чрезвычайное положение будет продлено.

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Хельме подтвердил, что в конце апреля чрезвычайное положение продлят. Он отметил, в обществе возник определенный диссонанс в понимании ситуации, когда премьер-министр сказал, что мы можем начать обсуждать смягчение. "Это не означает, что чрезвычайное положение не будет продлено", - подчеркнул Хельме, добавив, что по сути, должны быть продлены все действующие сейчас меры, пишет rus.err.ee.

Тем, кто указывает на то, что в других странах уже стали смягчать ограничения, Хельме ответил, что в тех странах ограничения были жестче, чем в Эстонии.

По его мнению, разумно потерпеть, чтобы свести заболеваемость к минимуму в перспективе, и потом начать понемногу смягчать меры. Если это сделать в мае, то вероятно, что распространение вируса вновь расширится, и меры придется ужесточить.

"Лучше потерпим на несколько недель или на месяц дольше, чтобы не было регресса", - сказал он, приведя в пример Сингапур, Южную Корею и Литву, где произошел такой сценарий.