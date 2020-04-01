Число нуждающихся в стационаре пациентов с COVID19 имеет небольшую тенденцию к снижению

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По данным департаментом здоровья, число людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за нового коронавируса, имеет небольшую тенденцию к снижению, поэтому количество людей в больницах на прошлой неделе сократилось на 18 человек, сообщает BNS.

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На прошлой неделе в среднем семь госпитализированных с новым коронавирусом пациентов были выписаны из больниц в течение недели, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента здоровья. Всего на прошлой неделе из больниц были выписаны 50 пациентов.

На больничное лечение на прошлой неделе поступали в среднем пять пациентов в день.

Если в начале прошлой недели в стационарном лечении нуждались 146 человек, то к концу недели в больницах было 128 новых инфицированных коронавирусом пациентов. Таким образом, количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, за неделю сократилось на 18.

В течение прошлой недели количество пациентов, которым требовалась вентиляция легких, также уменьшилось: если в начале недели в этом нуждались 11 пациентов, то в конце недели таких пациентов было девять.

Как отметил пресс-секретарь департамента здоровья, тенденцию к снижению числа нуждающихся в стационарном лечении можно назвать скромной, тем не менее, необходимо сохранить ограничения, чтобы достигнутая стабилизация не стала пустой тратой времени и усилий.



