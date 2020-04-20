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В стране и мире / РеспубликаПрезидент Кальюлайд назначила Рауля Сиэма министром внешней торговли и инфотехнологий

Дата публикации: Вчера, 17:25 Просмотрено: 185

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник  по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила Рауля Сиэма министром внешней торговли и информационных технологий.

Президент Кальюлайд назначила Рауля Сиэма министром внешней торговли и инфотехнологий

Фото: Mattias Tammet/presidendi kantselei 

Должность министра внешней торговли и информационных технологий принадлежит Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), председатель которой Март Хельме отозвал бывшего министра Каймара Кару и предложил назначить на эту министерскую должность бывшего советника Рауля Сиэма министром. Кару не был членом партии, а Сиэм является членом EKRE.

 Сиэм стал четвертым министром внешней торговли и информационных технологий в этом составе правительства. Первый министр Марти Куузик смог пробыть на своем посту один день, он был его обвинен в избиении жены. Другому министру - Керту Кинго - пришлось уйти за обмен Рийгикогу; Каймар Кару не вступил в EKRE, а лидер партии Март Хельме обвинил его в чрезмерном либерализме.


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