Будто и не было никакого коронавируса. В марте смертность в Эстонии не превышала средних показателей

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По данным Департамента статистики, в марте текущего года в Эстонии скончались 1405 человек – в среднем это 45 человек в сутки. Основными причинам смертей на протяжении нескольких лет являются болезни системы кровообращения и опухоли.

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Об этом BNS сообщил департамент статистики, отметив, что в последние годы каждый день в Эстонии умирали 42 человека. В период с декабря по март смертей было больше обычного, а в летние месяцы (июнь, июль, август) и в сентябре – меньше среднего показателя. За последние четыре года среднемесячное количество смертей в день колебалось от 38 до 54.

Большинство людей (свыше 60%) доживает до 75 лет, однако при этом каждый день умирает в среднем пять-шесть человек, не дожив до 60 лет. Среди детей и молодежи до 26 лет число смертей в последние четыре года остается в промежутке между 100 и 200 в год.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, количество смертей следует рассматривать с учетом своеобразия каждого государства.

«Безусловно, на основании того, что в марте смертность оставалась в обычных переделах, нельзя делать выводы, что коронавирус не оказал на нас влияния. Если мы не будем себя беречь, нынешнее распространение вируса может оказывать влияние на качество жизни и смертность еще долгие годы», – отметила Таммур. По данным Департамента здоровья, в марте в Эстонии было пять подтвержденных случаев смерти по причине коронавируса.

На протяжении нескольких лет причиной половины смертей в Эстонии являются болезни системы кровообращения, за которыми следуют опухоли. Риск этих заболеваний постепенно нарастает по мере увеличения возраста. Наиболее распространенные причины смертей различаются в зависимости от возраста. Так, например, среди детей и молодежи почти в половине случаев это несчастный случай, отравление или травма.

Среди маленьких детей больше смертельных исходов среди недоношенных и родившихся с врожденным пороком. Несчастные случаи являются также основной причиной смерти среди 50-летних – треть из них уходит из жизни по этой причине. В более старших возрастных группах причиной смерти все чаще становятся опухоли и болезни системы кровообращения.