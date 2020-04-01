За минувшие сутки в Эстонии никто от COVID-19 не умер

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За минувшие сутки в Эстонии не было ни одного умершего от COVID-19 — об этом в понедельник сообщил департамент здоровья. Всего за все время с начала пандемии от COVID-19 в Эстонии скончались 40 человек.

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 602 теста на вирус COVID-19, из которых 1,2%, т.е. 7 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведено 40 930 тестов, из которых 1535, т.е. 3,8% показали позитивный результат.

По состоянию на утро 20 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 128 пациентов, из которых 9 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Самый молодой госпитализированный больной в возрасте 19 лет, самому пожилому — 100 лет. Из больниц выписаны 165 человек.

По данным регистра народонаселения, шестеро из числа новых инфицированных проживают в Харьюском уезде и один — в Тартуском уезде. По абсолютному количеству позитивных результатов тестирования на первом месте в Эстонии Харьюский уезд (526), на втором — остров Сааремаа (520).

Вместе с тем, по уровню заболеваемости Саареский уезд остается в Эстонии на первом месте (157,1 случая на 10 000 населения). На втором месте по этому показателю Выруский уезд (22,6 позитивных теста на 10 000 жителей). Позитивные результаты тестирования выявлены в самых разных возрастных группах. Самые молодые пациенты с COVID-19 в возрасте от 5 до 9 лет, самын пожилые - от 80 до 84.

Из 178 домов призрения для пожилых в Эстонии позитивные пробы выявлены у пациентов в 13 домах.

В четырех домах призрения уровень инфицированных COVID-19 выше — в двух домах на Сааремаа, в одном в Ида-Вируском уезде и в еще одном в Тартуском уезде. В остальных домах призрения позитивные тесты выявлены у 1-2 пациентов или работников, новых случаев инфицирования за последние недели выявлено не было.