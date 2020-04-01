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В стране и мире / РеспубликаЗа сутки подтверждено 53 новых случая коронавируса. Ни один болеющий COVID-19 человек не умер

Дата публикации: Сегодня, 12:12 Просмотрено: 220

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2018 тестов на коронавирус, из которых позитивными были 2,6 процента (53 теста), ни один пациент не скончался от коронавируса, сообщает BNS.

За сутки подтверждено 53 новых случая коронавируса. Ни один болеющий COVID-19 человек не умер

Фото: pixabay.com

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация из-за коронавируса требуется 122 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 162 человека. За сутки не было зарегистрировано ни одной новой смерти. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 38 человек. Всего в Эстонии на сегодняшний день сделано 39 605 тестов на коронавирус, из них позитивными оказались 1512 тестов (3,8 процента).

Больше всего позитивных тестов (33) в Харьюмаа, в уездах Сааре, Тарту и Пярну по четыре новых случая. В уездах Ида-Виру, Хийу, Рапла и Вильянди по одному новому случаю. Место жительства четырех человек с позитивным результатом неопределено. По состоянию на субботу больше всего зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11 процента), по 10 процентов в возрастных группах 45-49 и 50-54.


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