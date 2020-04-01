За сутки подтверждено 53 новых случая коронавируса. Ни один болеющий COVID-19 человек не умер

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2018 тестов на коронавирус, из которых позитивными были 2,6 процента (53 теста), ни один пациент не скончался от коронавируса, сообщает BNS.

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По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация из-за коронавируса требуется 122 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 162 человека. За сутки не было зарегистрировано ни одной новой смерти. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 38 человек. Всего в Эстонии на сегодняшний день сделано 39 605 тестов на коронавирус, из них позитивными оказались 1512 тестов (3,8 процента).

Больше всего позитивных тестов (33) в Харьюмаа, в уездах Сааре, Тарту и Пярну по четыре новых случая. В уездах Ида-Виру, Хийу, Рапла и Вильянди по одному новому случаю. Место жительства четырех человек с позитивным результатом неопределено. По состоянию на субботу больше всего зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11 процента), по 10 процентов в возрастных группах 45-49 и 50-54.



