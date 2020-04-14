Больше двух не собираться будем еще пару лет? Ученые: держать социальную дистанцию время от времени придется до 2022 года

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Разовых мер в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 будет недостаточно, считают ученые из Гарвардского университета, сообщает news.mail.ru со ссылкой на журнал Science.

Фото: pixabay.com

Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как простуда или грипп. Результаты исследования опубликованы в Science.

«Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет недостаточно», — приводит слова ведущего автора исследования Стивена Кисслера AFP.

Ученые считают, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять, если показатели заболеваемости COVID-19 снова будут расти. Так будет продолжаться до начала массового применения эффективной вакцины.

С другой стороны, отмечают исследователи, социальная дистанция иногда настолько эффективна, что препятствует выработке иммунитета.

Тем временем в России уже началось испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. По прогнозам профессора Андрея Козлова, разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет около года.



