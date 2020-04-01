За минувшие сутки в Эстонии от вызванных коронавирусом осложнений скончались два человека

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За минувшие сутки в Эстонии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Всего за все время с начала пандемии от COVID-19 в Эстонии скончались 38 человек.

Об этом в пятницу утром сообщил BNS департамент здоровья.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1576 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,6%, т.е. 25 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведено 37 594 теста, из которых 1459, т.е. 3,9% показали позитивный результат.

По состоянию на утро 17 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 129 пациентов, из которых 11 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 145 человек. За последние сутки от COVID-19 в Эстонии умерла 91-летняя женщина, которая была на лечении в Ида-Вируской центральной больнице и 77-летний мужчина, проходивший лечение в Северо-Эстонской Региональной больнице. По состоянию на данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончалось 38 человек.

По данным регистра народонаселения больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа (9) и Сааремаа (6).

Затем идут Тартумаа и Ида-Вирумаа, в каждом из которых было по четырем новым позитивным тестам.

Больше всего заболевших на данный момент по-прежнему в возрастной группе 55-59 лет (11%), затем идет возрастная группа 45-49 лет (10%) и возрастная группа 50-54 года (10%).

Департамент напомнил, что вирус распространяется и на тех, кто не входит в группу риска — по последним данным, почти треть позитивных результатов на тестировании дали пробы у людей в возрастной группе 20-29 лет, 16 апреля более четверти позитивных результатов дали пробы у молодежи 15-24 лет. Это лишний раз подтверждает необходимость по возможности избегать ненужных контактов и соблюдать правила личной гигиены.