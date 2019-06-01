У работника Вируской тюрьмы выявлен коронавирус

В стране и мире / Регион / РеспубликаУ работника Вируской тюрьмы выявлен коронавирус
Дата публикации: Вчера, 20:28 Просмотрено: 899
Если в начале апреля коронавирус был выявлен у чиновника Тартуской тюрьмы, то теперь позитивный результат на вирус дала проба одного из сотрудников Вируской тюрьмы, сообщает BNS.
Об этом BNS сообщила пресс-служба тюремного департамента, отметив, что новый случай инфицирования был выявлен в четверг. Вирус был обнаружен у чиновника Вируской тюрьмы, который работал до 27 марта и затем был переведен на домашний режим работы.
Администрация тюрьмы выясняет, с кем из своих коллег работник успел побывать в контакте и при необходимости проведет тестирование. Сейчас заболевший сотрудник тюрьмы находится на домашнем лечении.
По состоянию на четверг в Эстонии были проанализированы тесты 155 работников тюрьмы.
Сотрудник Тартуской тюрьмы, у которого вирус выявили в начале апреля, к нынешнему времени вылечился, но по-прежнему остается на домашнем карантине.
По имеющимся данным, все заразившиеся вирусом тюремные чиновники были инфицированы за пределами тюрем, подчеркнул департамент.
Все сотрудники тюрем относятся к приоритетной группе, из которой в случае подозрения на коронавирус у людей берут пробы в первую очередь. В порядке случайной выборки тестируют и других работников тюрем, у которых нет подозрения в инфицировании.