Чрезвычайное положение - это надолго! Решения о смягчении ограничений в Эстонии примут не раньше середины лета

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По словам министра финансов Мартина Хельме, жесткие ограничения обязательно сохранятся в мае и июне, решения о второй половине лета будут принимать в соответствии с ситуацией, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

На пресс-конференции правительства в четверг Хельме сказал, что в ближайшие месяцы, то есть в мае и июне, обязательно сохранятся жесткие ограничения. По его словам, пока сложно говорить о том, что будет во второй половине лета, и это будет зависеть от ситуации.

"Мы не диктуем события», - сказал Хельме. По его словам, исходить нужно из того, что до тех пор, пока не сказано, что можно, делать ничего нельзя. Хельме сказал, что ситуация неопределенная. «Никто не знает, что будет через три месяца", - сказал он.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство прервало обсуждение продолжительности ограничений и продолжит его в четверг. "Боюсь, что проводить массовые мероприятия в мае и июне немыслимо», - сказал он.

Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал, что Эстония не намерена экспериментировать по этому вопросу, а собирается двигаться шаг за шагом, опираясь на факты. «Мы скорее намерены действовать сдержанно", - сказал он.



