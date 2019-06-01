Границу между Эстонией и Россией откроют нескоро, но когда именно, никто не знает. Еврокомиссия рекомендовала открывать внешние границы ЕС в последнюю очередь

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Еврокомиссия опубликовала рекомендации государствам Евросоюза по поводу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Внешние границы ЕС предлагается открывать в последнюю очередь — после разрешения работать бизнесу и снятия ограничений между странами, сообщает «Коммерссант».

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен,затраты на принятые в ЕС карантинные меры по борьбе с пандемией уже составили почти €3 трлн.

«Открытие внешних границ и допуск нерезидентов в ЕС должен произойти на втором этапе… Для сохранения мер по гарантированию социального дистанцирования подразумевается, что все страны ЕС и Шенгенского соглашения должны сохранять запрет на все необязательные поездки в Шенгенскую зону»,— говорится в документе.

На первом этапе будут сниматься ограничения внутри стран. Еврокомиссия считает, что между отменой различных мер нужно делать паузы примерно в один месяц, чтобы увидеть эффект от послаблений. Сперва предлагается открыть учебные заведения, потом — торговые центры, после них — места общественного питания с ограничением числа посетителей. После этого будут сниматься внутренние границы и только после них — внешние.

По мнению Еврокомиссии, нескоординированная отмена карантина в разных странах может привести к политическим разногласиям. Если страны все же решатся на снятие ограничение, рекомендуется заблаговременно предупредить об этом остальные государства.

Председатель Еврогруппы Марио Сентену также призвал страны ЕС действовать скоординировано. «Мы живем в мире открытых экономик, и нет большого смысла открывать какую-то одну страну при том, что все остальные в Европе и в мире остаются в изоляции. Необходима координация»,— сказал он в интервью газете Corriere della Sera.



